Bilancio consuntivo Mariotti | 1 500 00000 Euro destinati agli investimenti pubblici su progetti da cantierare entro l’anno

Arezzo, 10 maggio 2025 – Bilancio consuntivo , Mariotti : “ 1.500.000,00 Euro destinati agli investimenti pubblici su progetti da cantierare entro l’anno ”.Roberta Giorni: “Serietà, autorevolezza, affidabilità. Questa è la percezione oggi di Anghiari”Sono stati proprio gli investimenti per circa 1.500.000,00 nel solo 2024 e la programmazione di opere pubbliche, quali anticamera della progettazione, gli elementi che hanno contraddistinto l’operato dell’Amministrazione nell’annualità passata. Nonostante le difficoltà congiunturali e strutturali, la capacità di reazione al cambiamento dell’Amministrazione comunale è stata esemplare, figlia di quel cambio di passo tanto atteso dalla comunità anghiarese.Il rendiconto presentato è la cartina di tornasole della serietà di questa amministrazione che, al netto delle difficoltà legate ad un passato “poco oculato”, ha potenziato la sua capacità progettuale ed è prossima, in vista della buona stagione, ad appaltare numerosi cantieri, erogato risorse straordinarie, alle famiglie, alla scuola e al panorama sportivo. 🔗 Lanazione.it

Il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci della Fondazione Teatro della Toscana hanno approvato ieri, 28 aprile 2025, il bilancio consuntivo 2024 che chiude in sostanziale pareggio, con un avanzo di circa 6mila euroL'articolo Teatro della Toscana: cambia il direttore. Ok a bilancio consuntivo 2024 e preventivo 2025 proviene da Firenze Post. 🔗.com