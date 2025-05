BigMama madrina dell’Irpinia Pride 2025 ad Avellino | Sono pronta

BigMama sarà la madrina dell'Irpinia Pride, in programma per sabato 15 giugno nel capoluogo irpino. L'annuncio è stato diffuso da Apple Pie, il gruppo locale di Arcigay Avellino, tramite un video pubblicato sui propri canali ufficiali. L'invito dell'artista: "L'amore non si censura"

Tempo di lettura: 3 minutiMadrina dell’Irpinia Pride del 15 giugno ad Avellino è BigMama. Rapper, cantautrice, presentatrice e performer potente e autentica. È nota per il suo stile energico, la voce potente e i testi che uniscono ironia, denuncia sociale e tematiche legate al corpo, all’identità e alla libertà personale. Classe 2000, BigMama si è fatta conoscere nel panorama musicale italiano per la sua presenza scenica carismatica e per il suo impegno nel promuovere l’accettazione di sé e il body positivity. 🔗anteprima24.it

