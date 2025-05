Biella gli alpini cantano Faccetta nera ma è polemica | Non proveniva dal nostro impianto

Faccettanera, celebre inno fascista, risuona a Biella durante l’Adunata Nazionale degli alpini ma è polemica; il video è diventato virale sui social e ha scatenato diversi commenti. Intanto L’Associazione Nazionale alpini (Ana) prende le distanza dall’accaduto con una nota ufficiale.Biella, alpinicantanoFaccettanera ma è polemicaFrame del video da La StampaL’Associazione Nazionale alpini dopo la diffusione del video in cui si intona Faccettanera e la relativa polemica avvenuta ha voluto precisare che le note della celebre canzone fascista provenivano da un altro altoparlante di un locale privato e che non dall’Adunata. La scena, avvenuta ieri sera, è documentata da un video circolato sui social e rilanciato da La Stampa. Come riporta Adnkronos, il presidente nazionale Sebastiano Favero ha affermato a riguardo:”L’Ana è una Associazione di volontari apartitica per Statuto e si dissocia perciò da qualunque forma di propaganda politica. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

