berrettini vince e scatta la festa al foro italico

Tutto pronto a Ozzano per la decima edizione della Settimana dell’Ecologia, dal 5 al 12 aprile. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con associazioni e realtà locali vuole porre l’attenzione sugli impatti che azioni e abitudini quotidiane hanno verso l’ambiente, per sensibilizzare sulle numerose pratiche sostenibili possibili. Durante la settimana eventi e attività per tutti, dai bambini agli adulti, attraverso incontri, laboratori e attività. 🔗ilrestodelcarlino.it