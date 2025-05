Berrettini scala il ranking ATP a Roma! Testa di serie al Roland Garros sempre più vicina

Matteo Berrettini ha sconfitto il britannico Jacob Fearnley al suo esordio agli Internazionali d’Italia, dove è tornato a giocare dopo quattro anni di assenza. Il padrone di casa ha riabbracciato la terra rossa del Foro Italico di Roma, ci ha messo un po’ a ingranare, è stato bravo a recuperare da una situazione di svantaggio nel secondo set e ha chiuso i conti con il punteggio di 6-4, 7-6(0) contro il giustiziere di Fabio Fognini.Il 29enne si è qualificato al terzo turno, dove se la dovrà vedere contro il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud e il kazako Alexander Bublik: servirà una prestazione convincente per cercare il grande colpaccio e proseguire la propria avventura nella Capitale. Il Romano, tornato a giocare dopo il ritiro a Madrid per problemi fisici, ha incamerato 50 punti importanti e si è così issato virtualmente al 28mo posto nel ranking ATP con 1. 🔗Oasport.it

