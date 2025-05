Berrettini che esordio agli Internazionali | batte Fearnley e si emoziona

(Adnkronos) – Matteo Berrettini vince all'esordioagliInternazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (0), nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Ora Berrettini sfiderà il vincente tra il norvegese Casper Ruud . 🔗Periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Matteo Berrettini torna ad attirare l’attenzione alla vigilia dell’esordio a Roma: la paura è stata veramente grande per gli Internazionali.Matteo Berrettini, a causa degli infortuni che lo hanno messo ko per mesi, è stato costretto per tre edizioni consecutive a dover rinunciare agli Internazionali di Roma. Proprio per questo motivo le sue parole, alla vigilia del suo esordio al secondo turno, hanno pesato ancora di più e hanno fatto il giro del web. 🔗rompipallone.it

AGI - Servono quasi due ore a Matteo Berrettini per vincere la sua prima partita agli internazionali BNL d'Italia di tennis 2025. Il campione romano, attuale numero 30 del mondo e del tabellone, ha superato il britannico Jacob Fearnley (n.57) col punteggio di 6-4 7-6 dopo una partita combattuta sotto un sole estivo. Berrettini, che ha sofferto il gran caldo ed è apparso spesso lento nei movimenti, ha dovuto recuperare un break al secondo set prima di chiudere 7- 0 al tie break dopo un'ora e 56 minuti. 🔗agi.it

Jannik Sinner debutterà al secondo turno degli Internazionali d'Italia a Roma contro Navone o Cinà. La prima possibile testa di serie sul suo cammino è Alejandro... 🔗ilmessaggero.it

Berrettini batte Zverev agli Internazionali BNL d'Italia - Presented by FEDEX

Video Berrettini batte Zverev agli Internazionali BNL d'Italia - Presented by FEDEX Video Berrettini batte Zverev agli Internazionali BNL d'Italia - Presented by FEDEX

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Berrettini vince all'esordio agli Internazionali, battuto il britannico Fearnley; Berrettini, che esordio a Roma. Poi si emoziona; Berrettini vince all’esordio agli Internazionali di Roma: tra poco in campo Paolini LIVE; Esordio con vittoria per Berrettini agli Internazionali d’Italia, a Roma cresce l’attesa per Sinner. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Berrettini vince all'esordio agli Internazionali, battuto il britannico Fearnley - AGI - Servono quasi due ore a Matteo Berrettini per vincere la sua prima partita agli internazionali BNL d'Italia di tennis 2025. Il campione romano, attuale numero 30 del mondo e del tabellone, ha su ... 🔗msn.com

Berrettini, che esordio agli Internazionali: batte Fearnley e si emoziona - (Adnkronos) - Matteo Berrettini vince all'esordio agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, in due se ... 🔗msn.com

Berrettini diretta Internazionali a Roma: segui la sfida con Fearnley. Poi tocca a Paolini - L'azzurro fa il suo esordio al Foro Italico contro il britannico: chi si qualifica troverà sulla propria strada il vincente tra il norvegese Ruud e il kazako Bublik ... 🔗corrieredellosport.it