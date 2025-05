Berrettini che esordio agli Internazionali | batte Fearnley e si emoziona

(Adnkronos) – Matteo Berrettini vince all'esordioagliInternazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (0), nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Ora Berrettini sfiderà il vincente tra il norvegese Casper Ruud .L'articolo Berrettini, che esordioagliInternazionali: batteFearnley e si emoziona proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Matteo Berrettini torna ad attirare l’attenzione alla vigilia dell’esordio a Roma: la paura è stata veramente grande per gli Internazionali.Matteo Berrettini, a causa degli infortuni che lo hanno messo ko per mesi, è stato costretto per tre edizioni consecutive a dover rinunciare agli Internazionali di Roma. Proprio per questo motivo le sue parole, alla vigilia del suo esordio al secondo turno, hanno pesato ancora di più e hanno fatto il giro del web. 🔗rompipallone.it

(Adnkronos) – Matteo Berrettini vince all'esordio agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (0), nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Ora Berrettini sfiderà il vincente tra il norvegese Casper Ruud […] 🔗periodicodaily.com

ROMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia. Al ritorno sulla terra rossa del Foro Italico dopo 4 anni d’assenza, il 29enne romano – in tabellone direttamente al secondo turno come testa di serie numero 29 – ha aperto oggi il programma sul campo Centrale superando il britannico Jacob Fearnley, (numero 57 Atp e che nel primo turno aveva eliminato Fabio Fognini, per 6-4 7-6(0) in poco meno di due ore di gioco. 🔗unlimitednews.it

Berrettini batte Zverev agli Internazionali BNL d'Italia - Presented by FEDEX

Video Berrettini batte Zverev agli Internazionali BNL d'Italia - Presented by FEDEX Video Berrettini batte Zverev agli Internazionali BNL d'Italia - Presented by FEDEX

Ne parlano su altre fonti

Berrettini, che esordio agli Internazionali: batte Fearnley e si emoziona; Berrettini vince all'esordio agli Internazionali, battuto il britannico Fearnley; La dedica di Berrettini a Roma: 'Mi siete mancati'. VIDEO; Esordio con vittoria per Berrettini agli Internazionali d’Italia, a Roma cresce l’attesa per Sinner. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Berrettini vince all'esordio agli Internazionali, battuto il britannico Fearnley - AGI - Con i Ricchi e Poveri che intonavano 'Sarà perché ti amo' e l'ovazione del pubblico femminile mentre Matteo sfoggiava gli addominali (sua croce e delizia) mentre si cambiava la maglietta, si è c ... 🔗msn.com

Berrettini, che esordio agli Internazionali: batte Fearnley e si emoziona - (Adnkronos) - Matteo Berrettini vince all'esordio agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, in due se ... 🔗msn.com

Berrettini diretta Internazionali a Roma: segui la sfida con Fearnley. Poi tocca a Paolini - L'azzurro fa il suo esordio al Foro Italico contro il britannico: chi si qualifica troverà sulla propria strada il vincente tra il norvegese Ruud e il kazako Bublik ... 🔗corrieredellosport.it