Bentornato Jannik Sinner batte Navone al debutto a Roma | ora c’è l’olandese de Jong

Un tifo da stadio – e non è quello del vicino Lazio-Juventus – ha riaccolto JannikSinner 103 giorni dopo l’ultima partita. Al debutto agli Internazionali d’Italia, sul Centrale del Foro Italico, il numero 1 al mondo scaccia la ruggine per i mesi di stop per il caso clostebol e fa quello che ha dimostrato di sapere fare meglio nel percorso che lo ha portato sul tetto del mondo: vincere, con solidità, cinismo e classe. A farne le spese è Mariano Navone, numero 99 della classifica, sconfitto 6-3 6-4 ma con il merito di essersi confermato un cliente ostico sulla terra. Non era una partita banale. Anzi, entra di diritto nell’album dei ricordi, pur non mettendo in palio alcun titolo. La “liberazione” – come l’ha definita Giovanni Malagò qualche giorno fa – è assorbita dall’ambiente, dove pullula l’arancione. 🔗Leggi su Sportface.it

Sinner - Si na' pret e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

IL RITORNO DEL RE! Jannik Sinner convince, batte Navone in 2 set e inizia bene la cavalcata romana - Bentornato Jannik! Al suo ritorno in campo Sinner convince contro l’argentino Mariano Navone e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Dopo 104 dall’ultima partita, il numero uno del mondo ritrova le sensazioni di un match ufficiale e supera in due set Navone con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Il prossimo avversario dell’altoatesino sarà l’olandese Jesper De Jong, che ha battuto a sorpresa e molto nettamente lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Sinner-Navone, ATP Roma 2025 in DIRETTA: bentornato Jannik! Il Foro Italico abbraccia il n.1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE18.48 Questo sarà il secondo torneo della stagione per Jannik Sinner: a gennaio ha vinto gli Australian Open con un’autentica cavalcata, poi ha deciso di rinunciare al torneo ATP 500 di Rotterdam per riprendersi dalle fatiche di Melbourne e alla vigilia del torneo ATP 500 di Doha è arrivata la sospensione. Il suo record in questa annata agonistica è di sette successi e zero sconfitte. 🔗Leggi su oasport.it

Jannik Sinner, bentornato! A Roma torna il numero 1, in campo anche Berrettini e Paolini - L’hanno atteso in tanti, lo vogliono vedere tutti, e in questi giorni i suoi allenamenti hanno radunato quantità di gente che solo i Big Three hanno saputo raccogliere nel tempo recente. Jannik Sinner rientra ufficialmente oggi dopo tre mesi abbondanti di stop: dalla Rod Laver Arena di Melbourne al Foro Italico di Roma il passo è piuttosto lungo, come lo è quello di due anni. E un’edizione di assenza, quella del 2024, che rende il ritorno del numero 1 ancora più voluto. 🔗Leggi su oasport.it

