Benevento scontro tra auto e microcar | nessun ferito

Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale all'incrocio tra via Calandra e via De Caro, a Benevento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una microcar. Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per i conducenti, ma i veicoli hanno riportato danni. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi.

Turchia, scontro tra yacht: nessun ferito

Video Turchia, scontro tra yacht: nessun ferito Video Turchia, scontro tra yacht: nessun ferito

