Beccalossi esce dal coma dopo 47 giorni | era stato trovato in casa in stato confusionale

Una lunga battaglia tra la vita e la morte, ma oggi Evaristo Beccalossi inizia a sorridere di nuovo. Lo storico numero 10, uno dei centrocampisti più amati della storia delle Rondinelle e dell'Inter, sta finalmente meglio: è in fase di recupero dopo il gravissimo malore che lo aveva colpito nei. 🔗Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Beccalossi esce dal coma dopo 47 giorni: era stato trovato in casa in stato confusionale

Approfondimenti da altre fonti

La fine della storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha scatenato una serie di reazioni all’interno della Casa del Grande Fratello. Tra le conseguenze più evidenti, il riavvicinamento tra Lorenzo ed Helena Prestes, un ritorno di complicità fatto di scherzi e risate che non è passato inosservato. Il pallavolista Javier Martinez, compagno di Helena, non ha affatto gradito questa ritrovata sintonia, tanto da esplodere in diretta. 🔗caffeinamagazine.it

Una sfida virale su TikTok ha mandato in coma una bambina di sette anni. Scarlett Selby, del Missouri, stava cercando di riprodurre un esperimento visto online: congelare un cubo NeeDoh, un giocattolo antistress, per poi scaldarlo nel microonde. Ma l’esperimento è finito in tragedia. Il materiale gelatinoso all’interno è esploso, ustionando il viso e il petto della piccola con una sostanza incandescente e appiccicosa. 🔗ilfattoquotidiano.it

L'Aquila - Durante un allenamento serale, una 40enne subisce un arresto cardiaco in piscina. Dopo giorni in coma, si risveglia sorprendentemente.? Un tranquillo allenamento serale si è trasformato in un dramma per una donna di 40 anni residente a Castel di Sangro, colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava nella piscina comunale. Il malore è stato improvviso, lasciando attoniti i presenti. Un istruttore ha prontamente iniziato le manovre di rianimazione, mentre veniva allertato il 118. 🔗abruzzo24ore.tv

Bellaria: 'parente serpente' ruba soldi a 68enne in coma

Video Bellaria: 'parente serpente' ruba soldi a 68enne in coma Video Bellaria: 'parente serpente' ruba soldi a 68enne in coma

Se ne parla anche su altri siti

Beccalossi esce dal coma dopo 47 giorni: era stato trovato in casa in stato confusionale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Brescia, Evaristo Beccalossi fuori dal coma dopo 47 giorni: «Voglio tornare a lavorare» - L'ex interista, 69 anni da compiere a giorni, lo scorso gennaio era stato colpito da una emorragia cerebrale ed era ricoverato a Brescia in terapia intensiva. Ora la lunga strada della riabilitazione. 🔗msn.com

Evaristo Beccalossi in coma 47 giorni dopo l'emorragia cerebrale, medici dissero: “Forse non arriva a domani” - La moglie Danila racconta per la prima volta il coma e il risveglio di Evaristo Beccalossi: i momenti più difficili e la voglia di ripartire ... 🔗virgilio.it

Beccalossi, il risveglio dopo 47 giorni di coma. Le parole di Daniela - “I medici ci avevano avvisato: non sapevamo se sarebbe arrivato a domani”. Con queste parole Daniela, moglie di Evaristo Beccalossi, racconta al Corriere de ... 🔗elivebrescia.tv