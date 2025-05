Beccalossi e il dramma | Finito in coma scriveva nella chat ma Marotta e Oriali hanno capito…

Beccalossi e il coma, la moglie dell’ex Inter racconta cosa è accaduto all’ex giocatore nerazzurroLa signora Danila, moglie di Evaristo Beccalossi, ha raccontato il calvario dell’ex calciatore dell‘Inter, tra le colonne del Corriere della sera:IL RACCONTO – «Si è aggravato ed è entrato in coma. È stato intubato, ricoverato in terapia intensiva. È stato il momento più duro perché i medici con lucida onestà ci hanno avvisato: “Non sappiamo se arriva a domani».IL dramma – «Un amico che lo doveva accompagnare a Pavia arriva a casa sua e lo trova in stato confusionale. Avvisa subito mia figlia Nagaja che abbandona la cena con gli amici e si precipita a casa del papà. Evaristo era cosciente, parlava ma non tutto quello che diceva aveva un senso. Decidiamo di portarlo subito all’ospedale Fondazione Poliambulanza di Brescia. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Beccalossi e il dramma: «Finito in coma, scriveva nella chat ma Marotta e Oriali hanno capito…»

Beccalossi, prima lo stato confusionale e poi 47 giorni di coma (Corsera)Evaristo Beccalossi, bandiera dell’Inter a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, calciatore cult per gli interisti, è stato male. quarantasette giorni di coma. E adesso dovrà cominciare la riabilitazione. A raccontarlo al Corriere della Sera è la moglie Danila. Beccalossi fumava tanto, un pacchetto al giorno. Il 9 gennaio il suo mondo si è capovolto. 🔗ilnapolista.it

