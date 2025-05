Beach volley Italia in chiaroscuro a Cervia Andreatta Benzi ai quarti! Domani le altre coppie a caccia degli ottavi

Giornata in chiaoscuro per l’Italia del Beachvolley la prima del Future di Cervia che si disputa al Fantini Club che ha vissuto le semifinali e la finale per il primo posto nel girone sia in campo maschile che femminile. Nove erano le coppieItaliane al via, una sola, quella composta da Benzi e Andreatta, ha centrato l’accesso diretto ai quarti di finale, tre in campo maschile e altrettante tra le donne dovranno disputare la finale per il terzo posto nel girone, mentre altre due sono certe di disputare gli ottavi avendo chiuso al secondo poisto il girone.Nel girone A del torneo maschile, AndreattaBenzi hanno conquistato il primo posto iniziando con una vittoria fondamentale contro i lituani RumseviciusPalubinskas con il punteggio di 2-1 (21-11, 16-21, 16-14), e successivamente, nella finale del girone, hanno superato BerzinsPuskundzis (LAT) con un 2-0 (21-15, 22-20). 🔗Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, Italia in chiaroscuro a Cervia. Andreatta/Benzi ai quarti! Domani le altre coppie a caccia degli ottavi

