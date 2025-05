beach volley Andreatta Benzi portano l’Italia in semifinale a Cervia Azzurri in chiaroscuro

Una sola coppia qualificata per le semifinali, una eliminata ai quarti e tanti binomi Azzurri al nono posto. A Cervia non c’è la solita festa azzurra come negli anni scorsi ma per molte coppie quella del Fantini Club, primo Future italiano del circuito, è il primo, vero appuntamento dell’anno ed è inevitabile pagare dazio alla mancanza di ritmo partita e di afiiatamnento.L’affiatamento lo hanno trovato immediatamente Tiziano Andreatta e Davide Benzi che concedono il bis, dopo il secondo posto di Valencia di una settimana fa e centrano l’accesso alla seconda semifinale consecutiva, battendo nei quarto la coppia ceca DumekWestphal con un 2-0 piuttosto netto. Qualche patema per gli Azzurri solo nel primo set, vinto 21-17, poi il dominio nel secondo parziale, vinto 21-10. In semifinale questa mattina alle 12. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - beach volley, Andreatta/Benzi portano l’Italia in semifinale a Cervia. Azzurri in chiaroscuro

Beach volley, Sestini/Mancinelli volano in main draw a Valencia. In tabellone anche Andreatta/Benzi - Non si ferma l’Italia del beach volley, che si sta prendendo delle belle soddisfazioni nel primo scorcio di stagione. Stavolta è una coppia nuova, quella composta da Eleonora Sestini e Maria Rachele Mancinelli, a prendersi la soddisfazione di centrare la qualificazione al main draw del Future di Valencia.Nel primo match delle qualificazioni la coppia azzurra ha faticato non poco contro le francesi Giaoui/Arteil, che ha vinto il primo set 21-19. 🔗Leggi su oasport.it

Beach volley, Andreatta/Benzi avanti tutta: sono ai quarti a Valencia! None Sestini/Mancinelli - Doppia vittoria e quarti di finale già conquistati per Tiziano Andreatta e Davide Benzi che, al debutto in coppia, hanno centrato subito un ottimo risultato e non si vogliono fermare. Si sono fermate agli ottavi di finale, invece, Sestini e Mancinelli che chiudono al nono posto la loro avventura in Spagna che segna il debutto internazionale della coppia con tre successi e due sconfitte.Andreatta/Benzi hanno esordito nel tabellone principale soffrendo non poco ma riuscendo a battere 2-1 la coppia di casa composta da Viera/Saucedo. 🔗Leggi su oasport.it

Beach volley, Sestini/Mancinelli agli ottavi nel Future di Valencia, domani in campo Andreatta/Benzi. Podestà/Seregni out a Nuvali - Una vittoria e una sconfitta ma soprattutto primo turno superato dalla coppia azzurra composta da Maria Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini nel Future di Valencia che oggi ha visto disputati i match dei gironi del torneo femminile e le qualificazioni del torneo maschile.La giornata è iniziata benissimo per le azzurre Sestini/Mancinelli che hanno vinto il match di semifinale del girone battendo 2-0 le svizzere Menia/Annique. 🔗Leggi su oasport.it

