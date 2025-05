Bayesian stop al recupero del relitto dopo la tragedia del sub | area sotto sequestro

Robcornelis Maria Huijben Uiben, 39 anni, era impegnato nelle operazioni di recupero dello yacht affondato un anno fa. La Procura ha aperto un’inchiesta. 🔗Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Bayesian, stop al recupero del relitto dopo la tragedia del sub: area sotto sequestro

Sospese le operazione di recupero del Bayesian dopo la morte del 39enne olandese Robcornelis Maria Huijben Uiben. L'uomo sarebbe stato colpito da una scheggia rovente dopo utilizzo fiamma ossidrica, eppure non ci sono segni di lesioni sul corpo. Come anticipato dal GdI, i servizi segreti erano prese 🔗ilgiornaleditalia.it

Inizieranno il prossimo 20 aprile e dureranno almeno fino al 10 maggio le operazioni di recupero del veliero Bayesian, affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno a Porticello durante una tempesta. Il veliero sarà recuperato senza l'albero da 75 metri che verrà tagliato prima di iniziare i... 🔗palermotoday.it

Un sub che stava lavorando al recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto è morto nel corso di un'immersione. Non si conoscono ancora le cause... 🔗ilmessaggero.it

Bayesian: stop alle operazioni di recupero, sequestrata l'area - La Procura di Termini Imerese ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto l'incidente che ha provocato il decesso di Robcornelis Maria Huijben Uiben di 39 anni che stava lavorando per riportare ... 🔗ansa.it

Bayesian: stop temporaneo al recupero, cosa succede - La Procura di Termini Imerese ha disposto il sequestro dell’area e la sospensione delle operazioni di recupero del veliero Bayesian. Il recupero del veliero Bayesian, affondato al largo di Porticello ... 🔗msn.com

Bayesian, dopo la morte del sub stop alle operazioni di recupero - PORTICELLO (PALERMO) – Si fermano le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero colato a picco lo scorso 19 agosto a Porticello, non molto distante da Palermo. L o stop arriva dopo la morte del ... 🔗livesicilia.it