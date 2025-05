Bayesian sotto sequestro area di lavoro per recupero relitto dopo morte sub rimandate operazioni ustioni e lesioni sul corpo di Rob Cornelis Maria Huijben Uiben

Sospese le operazione di recupero del Bayesian e posta sottosequestroarea di lavorodopomorte del 39enne olandese Rob CornelisMariaHuijbenUiben. L'uomo sarebbe stato colpito da una scheggia rovente dopo utilizzo fiamma ossidrica, infatti sono "presenti lesioni ed ustioni sul corpo del sub". Co 🔗Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, sotto sequestro area di lavoro per recupero relitto dopo morte sub, rimandate operazioni, “ustioni e lesioni sul corpo di Rob Cornelis Maria Huijben Uiben”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Robcornelis Maria Huijben Uiben, 39 anni, era impegnato nelle operazioni di recupero dello yacht affondato un anno fa. La Procura ha aperto un’inchiesta. 🔗affaritaliani.it

Un sequestro della polizia locale è scattato questa mattina a San Felice Circeo, nell'area del Parco nazionale. Gli agenti hanno scoperto che erano in corso lavori di manutenzione straordinaria di un immobile, la sistamazione delle pertinenze esterne di un fabbricato e la costruzione di una... 🔗latinatoday.it

Mantova, 17 marzo 2025 – Scoperta una discarica abusiva. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova hanno messo sotto sequestro, per violazioni ambientali, un'area di 20mila metri quadrati circa adibita a discarica abusiva. Numerosi i rifiuti trovati abbandonati. Inoltre, le Fiamme Gialle hanno constatato connesse violazioni fiscali, anche in relazione ad attività di alloggiamento e agri-campeggio. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bayesian, stop al recupero del relitto dopo la tragedia del sub: area sotto sequestro; Bayesian, stop temporaneo a recupero dopo la morte del sub: area sotto sequestro; Morte sub durante recupero Bayesian: attività sospese, area sotto sequestro; Stop al recupero del Bayesian dopo la morte del sub. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Morte sub durante recupero Bayesian: attività sospese, area sotto sequestro - Il 39enne olandese stava lavorando a 50 metri di profondità: l’area è stata sequestrata e la Procura indaga sull’incidente Sono state temporaneamente sospese le operazioni per il recupero del veliero ... 🔗liberoreporter.it

Stop al recupero del Bayesian dopo la morte del sub: area sotto sequestro - Dopo la morte del sub olandese Robcornelis Huijben, la Procura di Termini Imerese blocca le operazioni: indagini coordinate dal pm ... 🔗msn.com

Il recupero del Bayesian: area sequestrata e i tempi di recupero si dilatano - La procura di Termini Imerese (Palermo) ha sequestrato l’area di Porticello in cui ieri ha perso la vita il sommozzatore olandese Robcornelis Maria Huijben ... 🔗msn.com