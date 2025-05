Basta così me ne vado Clamoroso all’Isola dei Famosi il naufrago torna in Italia a tempo di record | il motivo

Ha del Clamoroso l’indiscrezione sull’Isola dei Famosi, giunta nel primo pomeriggio di sabato 10 maggio, poi diventata certezza. Dopo pochi giorni dall’inizio del reality show di Veronica Gentili, un naufrago avrebbe già deciso di andare via. Un colpo di scena pazzesco, che lascerebbe tutti senza parole dato che mai ci si sarebbe aspettati una scelta così veloce.Ma una persona decisamente più che attendibile ha anticipato questa notizia che arriverebbe dall’Isola dei Famosi. La produzione sarebbe ormai stata messa al corrente di questa decisione del naufrago, che avrebbe scelto di andare via e di fare quindi già rientro in Italia.Leggi anche: “Finalmente in Honduras”. Isola dei Famosi, dopo l’infortunio l’annuncio ufficiale sul naufragoIsola dei Famosi, un naufrago avrebbe deciso di andare viaA fornire informazioni su quanto sarebbe accaduto in Honduras è stato l’influencer Amedeo Venza su Instagram. 🔗Caffeinamagazine.it

Sul Corriere dello Sport Fulvio Solms svela un retroscena interno al box Ferrari. La Luna di miele tra Leclerc e Hamilton sembra essere terminata a Suzuka. Secondo Solms, Charles dopo Suzuka avrebbe detto: «Basta, vado per la mia strada», in riferimento alla strategia di sviluppo della monoposto.Leggi anche: Leclerc e il rapporto con Hamilton: «Anche i nostri cani vanno d’accordo» (La Stampa)Strappo di Leclerc con la Ferrari che pende dalle labbra di HamiltonSul Corriere dello Sport:Nel brevissimo volgere di un mese la Ferrari è passata dall’ottimismo orgiastico di Piazza Castello al ... 🔗ilnapolista.it

L`allenatore del Milan Sergio Conceiçao si è sfogato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita per mezzo del Bologna e si è soffermato... 🔗calciomercato.com

"Da sabato, contro una buonissima squadra come l’Imolese, ci aspettiamo delle risposte concrete dai giocatori. Tutti, sia chi c’era prima del mercato di riparazione, sia chi è arrivato dopo. Ma la partita di domenica scorsa, se devo pensare al futuro, mi ha dato diverse indicazioni". La frustrazione e la rabbia in casa Prato dopo il ko interno con il San Marino non sono ancora passate. Lo si avverte dalle parole del direttore sportivo Francesco Virdis, che ha voluto dire la sua sull’inopinata sconfitta dei biancazzurri. 🔗lanazione.it

