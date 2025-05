Basket Tieste e Trento concludono la loro stagione vincendo gli anticipi in Serie A

Si apre la 30esima ed ultima giornata della Lega Serie A di Basket. Prima dei playoff, le squadre si sfidano per conquistare posizioni importanti per la post-season. Gli anticipi hanno messo a confronto prima Trento-Sassari, nel match delle 20, e successivamente Napoli-Trento. Andiamo ad analizzare entrambe le partite con una lente di ingrandimento sui migliori giocatori.Nel primo match Trieste batte nettamente il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 92-76. I giuliani blindano così la sesta posizione che vale l’Europa nella prossima stagione. Per scoprire la sua avversaria nei playoff la Pallacanestro Trieste dovrà aspettare la fine di questa giornata, che si concluderà domenica sera con Virtus Bologna-Trapani. Sconfitta che non fa male quella rimediata dai sardi già certi della salvezza e senza ambizioni playoff. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Tieste e Trento concludono la loro stagione vincendo gli anticipi in Serie A

