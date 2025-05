Basket femminile una mai doma Venezia batte Schio e porta la lotta scudetto a gara-5

La finale playoff 2025 della Serie A1 femminile non è ancora finita. Nella gara-4 giocata al Taliercio una mai doma Reyer Venezia ha battuto, al termine di una partita tiratissima, la Famila Wuber Schio, che, per la seconda volta, non ha sfruttato l’occasione per alzare il trofeo. Il punteggio finale di 73-67 rimanda i giochi per lo scudetto a martedì 13 maggio, quando verrà disputata gara-5, ultimo atto del Campionato italiano.L’avvio di partita è tutto a favore di Schio con un parziale di 0-7 in apertura. La tripla di Awak Kuier ed i suoi punti successivi sembrano sbloccare la squadra di casa ma la Famila Wuber reagisce con la tripla di Ivana Dojkic che riporta a +9 le ospiti. La Reyer prova nuovamente a tenere testa con i tre punti di Lisa Berkani ma il primo quarto si conclude 17-25 per Schio che si regala un avvio sorprendente. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, una mai doma Venezia batte Schio e porta la lotta scudetto a gara-5

Potrebbe interessarti su Zazoom: Internazionali d'Italia 2025: al via il torneo femminile, tre italiane in campo oggi al Foro Italico - Prende ufficialmente il via oggi il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2025, con tre tenniste azzurre protagoniste nel primo turno sui campi del Foro Italico.

Cosa riportano altre fonti

Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale - Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata.SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di ... 🔗Leggi su oasport.it

Basket femminile: Venezia punta alla bella, Schio per chiudere i giochi scudetto - Si disputa domani sera gara-4 della finale scudetto della Serie A1 di basket femminile e al Taliercio tornano in campo la Reyer Venezia e Schio. Un replay della sfida di ieri sera, con le padrone di casa spalle al muro e obbligate a vincere per allungare la serie fino alla bella, mentre le ospiti hanno il secondo match point per conquistare il titolo.Sino a ora non è saltato il fattore campo, con Schio che ha vinto le prime due partite in casa, con i punteggi di 72-62 e 86-79, mentre giovedì sera ha rialzato la testa Venezia, che tra le mura amiche del Taliercio si è imposta per 67-57. 🔗Leggi su oasport.it

Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto - Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva. il ruolo di MVP si può dare insieme a Cubaj e Kuier (12+6 l’una, 11+9 l’altra). Per Schio 13 di Verona e 12 di Salaun. 🔗Leggi su oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Finale Nazionale U19 Ecc., oggi gli spareggi. Milano, Derthona, Borgomanero e Fidenza già nei Quarti; Serie A1 femminile: Campobasso e Venezia chiudono la serie. Derthona e San Martino alla “bella”; A1 COPPA ITALIA SF - Venezia è cinica nel finale e supera la resistenza di Tortona; Playoff, Roma cade a Venezia: lunedì al Palazzetto dello Sport la sfida decisiva. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Basket femminile, una mai doma Venezia batte Schio e porta la lotta scudetto a gara-5 - La finale playoff 2025 della Serie A1 femminile non è ancora finita. Nella gara-4 giocata al Taliercio una mai doma Reyer Venezia ha battuto, al termine ... 🔗oasport.it

Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2025: orario gara-4, programma, streaming - Mandate in archivio le prime tre partite, la finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2025 si è allungata e al Taliercio di Venezia è in ... 🔗oasport.it

Finale scudetto, la Reyer Venezia accorcia su Schio in gara 3 - Per l'Umana decisivi i canestri di Mariella Santucci nel terzo quarto. Ora il Famila è avanti 2-1 nella serie e può chiuderla sabato alle 20:30, di nuovo a Mestre ... 🔗rainews.it