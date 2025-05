Basket B interregionale playoff al via | Oleggio incontra Quarrata

Seconda parte della stagione, al via i playoff. Dopo una settimana di pausa dal campionato di serie B, che ha visto gli Squali Olimpia Milano conquistare di nuovo il titolo di campioni d'Italia Under 19, è tempo di dare il via ai playoff. Quarti di finale: avversaria dell'Oleggio Magic Basket è.

NEW FLYING BALLS 61STELLA EBK ROMA 59 NEW FLYING BALLS: Myers 3, Torreggiani 2, Zani ne, Ranitovic 4, Domenichelli 2, Ranuzzi 10, Tibs 4, Cortese 9, Balducci 7, Piazza 18, Baggi 2. All. Lolli.STELLA EBK ROMA: Forconi 4, Agbara ne, Quarone 5, Fanti 7, Nikolic 12, Curbelo ne, Doumbia 10, Lumena 5, Diomede 8, Pillastrini 8. All. Finelli.Arbitri: Boudrika e Pompei.Note: parziali 9-17; 28-31; 47-48. Ancora una soirée encomiabile per i New Flying Balls di coach Matteo Lolli che nel recupero della quarta giornata dei play-in Gold di Interregionale superano l’arcigna Stella Ebk Roma riponendo in ... 🔗sport.quotidiano.net

È il punto più alto della storia del basket a Forlimpopoli: 26 vittorie in 26 partite nella quinta serie nazionale. Dopo Pasqua, la truppa di coach Alessandro ‘Paxson’ Tumidei si giocherà i playoff per la promozione in serie B Interregionale.Presidente Cristhofer Gardelli (nella foto, mentre abbraccia Tumidei), avete chiuso con un primato importante, senza sconfitte: come si sente ora?"Siamo felicissimi. 🔗sport.quotidiano.net

Si disputa questo weekend la ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano di basket e con cinque turni da giocare prima del termine della stagione regolare la corsa per un posto migliore nei playoff e quella per la salvezza entra nel vivo e questo fine settimana si disputeranno diversi match fondamentali.Si parte domani sera dalla Campania, con due match fondamentali in chiave salvezza, ma con un occhio anche ai playoff. 🔗oasport.it

Dany Basket, via ai playoff: la serie comincia sul campo di Oleggio - Il Dany Basket sfida la capolista Oleggio nel primo turno playoff: si alza il sipario su una serie ad alta intensità Finalmente scocca l’ora dei playoff di Serie B Interregionale. Nel primo turno, il ... 🔗pistoiasport.com

Serie B Interregionale. Dany Quarrata, ora si fa sul serio. Primo atto della sfida a Oleggio - Palla a due fissata alle 18.30 sul parquet degli avversari. Passi falsi non ammessi. I precedenti sono in parità. 🔗msn.com

Serie B Interregionale | Conference Nord-Ovest: calendario Playoff e Playout - Esaurita anche la seconda fase della stagione 2023-24, la Serie B Interregionale propone i calendari con le partite dei playoff e dei playout che decideranno rispettivamente le squadre che ... 🔗pianetabasket.com