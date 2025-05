Baseball | Serie A Nettuno batte Bologna bene Parma e San Marino

Continua il quinto weekend della Serie A di Baseball, e ce n’è da raccontare sia sul doppio fronte di Grosseto che su quello di San Marino. Il tutto per non dimentiare Nettuno-Fortitudo Bologna.Andiamo a riepilogare il girone A. Innanzitutto, Macerata si fregia di una doppia vittoria contro la BBC Grosseto, passando allo Jannella sempre con punteggi risicati. Prima il 4-3 propiziato in particolare dai singoli nel sesto inning di Leonora e Splendiani, cui vanamente Chelli reagisce col singolo del 4-3, sul quale però non arrivano altri punti. E gara-2 è ugualmente incerta, un 3-2 che nel quinto inning è 3-0 in virtù di un doppio di Carrera Lopez, di una realizzazione su errore e di un singolo di Pascoli. Alcuni svarioni difensivi maceratesi riportano Grosseto in partita, ma il punteggio finale rimane quello citato. 🔗Leggi su Oasport.it

