Baseball | Nettuno e San Marino sorridono nel venerdì di Serie A

Va in archivio un venerdì interessante nella Serie A 2025 di Baseball. Tanto pepe nei due incontri andati in scena questa sera nel raggruppamento più importante, quello A, che hanno sancito il successo importante di Nettuno sulla Fortitudo Bologna e quello di San Marino su Reggio Emilia. Grande colpo quello messo a referto dalla compagine laziale che, al Gianni Falchi, si è imposta per 7-4 in un match combattuto, dove gli ospiti hanno fatto perno sulla continuità tra il settimo e il nono inning, dove sono arrivati complessivamente cinque punti (tre nel settimo e uno nell’ottavo e nel nono). La formazione bolognese cercherà comunque di ripristinare i conti nell’ultimo atto, fermandosi però a un solo sigillo dal pari. Inizio con le sterzature invece nella sfida del Serravalle, vinta poi da San Marino per 5-0 grazie ai timbri messi a referto da un doppio di Martin e da un fuoricampo orchestrato da Helder, nello specifico nel secondo e nel sesto turno, preludio del tris registrato al settimo con un sgolo di Proctor e un altro da due punti di Diaz DiazLa Serie A di Baseball tornerà domani, sabato 10 maggio. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Baseball: Nettuno e San Marino sorridono nel venerdì di Serie A

Le notizie più recenti da fonti esterne

Baseball: debutta la Serie A, vincono San Marino e Parma - Si è avviato il girone A della Serie A del baseball italiano, che prende le mosse con il superclassico tra San Marino e Fortitudo Bologna, ma anche con Parma-Reggio Emilia.

Serie A Baseball: San Marino sfida Fortitudo Bologna nell'opening day - È tempo di opening day. Comincia oggi, la Serie A di baseball, e parte da Serravalle, dove San Marino ospita la Fortitudo Bologna per una sfida abituale di questi anni.

Baseball: Grosseto, altro colpo su Bologna. Parma batte San Marino - Si ricomincia col campionato italiano di baseball, e in particolare con una terza giornata del girone A in grado di scrivere un’altra volta una piccola grande pagina di storia per il Big Mat Grosseto, che ribatte la Fortitudo Bologna per 9-8, ...

Fc Crotone | Altro colpo di mercato per i rossoblu: ecco Ligi

Video Fc Crotone | Altro colpo di mercato per i rossoblu: ecco Ligi Video Fc Crotone | Altro colpo di mercato per i rossoblu: ecco Ligi

Cosa riportano altre fonti

Baseball: doppietta di San Marino in casa dei Nettuno; Baseball A, San Marino a caccia del doppio successo in casa di Nettuno; Serie A Baseball: doppiette per San Marino e Parma Clima, il BBC si rilancia; Serie A Baseball, il venerdì sera sorride a Parma Clima e San Marino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Baseball – Gara2, il Nettuno cede il passo al San Marino protagonista di tre fuoricampo - Allo “Steno Borghese” il San Marino piega il Nettuno 1945 anche in gara2 e lo fa mettendo ancora in luce altri tre fuoricampo. Il primo arriva con Batista dopo il terzo lancio dal monte di Lugo. La fo ... 🔗ilgranchio.it

Baseball – Gara1, Il San Marino piega il Nettuno 1945 a suon di fuoricampo - In gara1 il Nettuno 1945 viene sconfitto in casa dal San Marino a suon di fuoricampo. La formazione del Titano passa sul diamante dello “Steno Borghese” con il risultato di 5-2. Gli ospiti si rendono ... 🔗ilgranchio.it

Baseball A, San Marino a caccia del doppio successo in casa di Nettuno - Torna dopo tre anni la sfida tra Nettuno e San Marino. Quella che nel 2008 e 2011 è stata la finale scudetto (entrambe le volte vinta dai titani), ma ... 🔗corriereromagna.it