Barrafranca piange Gabriele il 15enne muore in un tragico scontro con lo scooter

Era sabato sera, intorno alle 21:00 del 10 maggio, quando un drammatico incidente ha scosso il centro di Barrafranca, nell’Ennese. Gabriele Giadone, 15 anni, stava percorrendo viale Signore Ritrovato a bordo del suo scooter, quando si è scontrato con un’autovettura. Le dinamiche sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma l’urto è stato tanto violento da scaraventarlo sull’asfalto.La corsa in ospedale e il tragico epilogoSubito dopo lo schianto, alcuni passanti si sono precipitati a prestare i primi soccorsi. In condizioni critiche, Gabriele è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati dei medici e un delicato intervento chirurgico, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in sala operatoria.Un’intera comunità in luttoLa notizia ha gettato l’intero paese nello sconforto. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Barrafranca piange Gabriele, il 15enne muore in un tragico scontro con lo scooter

