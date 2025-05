Baroni | Errore grave sul loro primo gol ma abbiamo creato le condizioni per pareggiare; peccato potevamo vincerla

Le parole di Marco Baroni , tecnico della Lazio, dopo il pareggio ottenuto dai biancocelesti in casa contro la Juve Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Lazio contro la Juve. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste. PARTITA – «La squadra, secondo me, ha giocato un primo tempo difficile; abbiamo pensato a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

"Grave errore, cosa rischiamo". Orban molla l'Ue - L'Ungheria di Viktor Orban non ci sta. "Il governo voterà no ai contro-Dazi dell'Ue sui prodotti americani, come riferito dal ministro degli Esteri, Peter Szijjarto a Budapest, secondo cui tali misure porterebbero a significativi aumenti dei prezzi". A riferirlo è Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese in un post sui social. Orban - spiega ancora - "vuole proteggere gli ungheresi da ulteriori aumenti dei prezzi. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it