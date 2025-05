L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in campionato contro la JuventusIntervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Lazio Juve, il tecnico dei biancocelesti ha commentato così il pareggio ottenuto oggi in campionato. Nella prossima giornata di Serie A la sua squadra sfiderà l’Inter a San Siro.PARTITA – «La squadra, secondo me, ha giocato un primo tempo difficile; abbiamo pensato a limitarli. Abbiamo commesso un errore su una palla sul gol, ma la squadra non si è disunita. Abbiamo fatto 29 cross e creato le condizioni per pareggiare. Peccato che, se avessimosegnatoprima, avremmopotutovincere. Ci dispiace perché volevamo vincere, ma la squadra c’è».Champions LEAGUE – «Noi Stiamo facendo un percorso importante. Se arrivi a giocarti queste partite, vuol dire che hai fatto un grande percorso. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Baroni a Dazn: «Se avessimo segnato prima avremmo potuto vincere. Champions? Stiamo facendo…»