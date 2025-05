Bargiggia duro | Oggi Tudor si è giocato le poche possibilità di conferma Ha deluso giusto un nuovo cambio e vi spiego perché

Bargiggiaduro: «Tudor ha deluso, giusto un nuovocambio». Il commento dopo lo spareggio ChampionsDopo Lazio–Juve, Paolo Bargiggia ha commento così su X il match dei bianconeri. Un altro pareggio per la squadra di Tudor che attende ora Atalanta-Roma.Bargiggia – «Con le scelte senza senso e senza coraggio di questa sera (Vlahovic e Gatti per Conceicao e Adzic da poco entrato) Tudor si è giocato le pochepossibilità di restare ancora alla Juventus nella prossima stagione. Ha deluso, giusto un nuovocambio». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bargiggia duro: «Oggi Tudor si è giocato le poche possibilità di conferma. Ha deluso, giusto un nuovo cambio e vi spiego perché»

