Avvocato finisce in carcere | dovrà scontare 5 anni per truffa e bancarotta fraudolenta

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto Daniel Polo Pardise, Avvocato di 46 anni originario di San Donà di Piave (Venezia). Le forze dell'ordine hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso lo scorso 5 maggio 2025 dal Tribunale di. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Avvocato finisce in carcere: dovrà scontare 5 anni per truffa e bancarotta fraudolenta

Segui queste discussioni sui social

TRENTINO: MANGANELLATE E PIOGGIA DI LACRIMOGENI SUI PARTECIPANTI DI ‘FREE SPRING’ https://www.radiondadurto.org/2025/05/05/trentino-manganellate-e-pioggia-di-lacrimogeni-sui-partecipanti-di-free-spring/ #NicolaCanestrini #FabioZambotti #ca… Leggi la discussione

Scrive ‘#negro’ sulla #cartellina: sospeso #avvocato #url#https://www.larampa.news/2025/04/scrive-negro-cartellina-sospeso-avvocato-ravenna/ Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Avvocato finisce in carcere: dovrà scontare 5 anni per truffa e bancarotta fraudolenta - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto D.P.P., avvocato di 46 anni originario di San Donà di Piave (Venezia). Le forze dell'ordine hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso lo scorso 5 maggio 2025 dal Tribunale di Pordenone... 🔗Leggi su trevisotoday.it

Avvocato finisce in carcere: dovrà scontare 5 anni per truffa e bancarotta fraudolenta - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno rintracciato e tratto in arresto D.P.P., avvocato di 46 anni originario di San Donà di Piave (Venezia). Le forze dell'ordine hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso lo scorso 5 maggio 2025 dal Tribunale di... 🔗Leggi su pordenonetoday.it

Avvocato finisce in carcere: dovrà scontare 5 anni per truffa e bancarotta fraudolenta - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto D.P.P., avvocato di 46 anni originario di San Donà di Piave (Venezia). Le forze dell'ordine hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso lo scorso 5 maggio 2025 dal Tribunale di Pordenone... 🔗Leggi su veneziatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Avvocato finisce in carcere: dovrà scontare 5 anni per truffa e bancarotta fraudolenta; Avvocato finisce in carcere: dovrà scontare 5 anni per truffa e bancarotta fraudolenta; Bancarotta fraudolenta, truffa, occultamento di documenti: avvocato 46enne finisce in carcere; Avvocato genovese finisce in carcere: deve scontare quasi 6 anni per falso, truffa e altri reati. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: