Avvocato finisce in carcere | dovrà scontare 5 anni per truffa e bancarotta fraudolenta

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno rintracciato e tratto in arresto D.P.P., Avvocato di 46 anni originario di San Donà di Piave (Venezia). Le forze dell'ordine hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso lo scorso 5 maggio 2025 dal Tribunale di.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto D.P.P., avvocato di 46 anni originario di San Donà di Piave (Venezia). Le forze dell'ordine hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso lo scorso 5 maggio 2025 dal Tribunale di Pordenone... 🔗trevisotoday.it

Si è costituito questa mattina, nel carcere di Lecce, per scontare la pena l'avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello, di 74 anni, condannato in via definitiva a sei anni di... 🔗quotidianodipuglia.it

