Aversa durante lo sfalcio spunta uno scooter rubato nel 2019 | la scoperta nel Parco Pozzi

Nel cuore del Parco Pozzi di Aversa, un inatteso ritrovamento ha catturato l'attenzione: uno scooter Honda SH, rubato nel 2019 e dimenticato tra le sterpaglie. Gli operai, impegnati nei lavori di manutenzione del verde pubblico, hanno scoperto il veicolo abbandonato, rivelando un triste capitolo di degrado e incuria che ha caratterizzato il polmone verde della città negli ultimi anni.

