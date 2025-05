Avellino il Giro d’Italia modifica la viabilità | divieti di sosta per la 6ª tappa

In vista del transito della 6ª tappa del Girod’Italia 2025, denominata “Potenza – Napoli”, previsto per giovedì 15 maggio, il Comune di Avellino ha emanato un’ordinanza dirigenziale volta a disciplinare sosta e circolazione veicolare lungo il percorso interessato dalla manifestazione. 🔗Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, il Giro d’Italia modifica la viabilità: divieti di sosta per la 6ª tappa

In occasione della sesta tappa del Giro d’Italia, che attraverserà Avellino giovedì 15 maggio, tutte le scuole della città di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, rimarranno chiuse.Giro d'Italia, ad Avellino scuole chiuse il 15 maggio"Ho firmato l’ordinanza sindacale per... 🔗avellinotoday.it

Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

ARRIVA IL GIRO, TUTTI I DIVIETI

