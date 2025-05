Auto sui passanti | panico sul lungomare della città italiana Sul posto ambulanza polizia e vigili del fuoco

Momenti di panico a Crotone nella notte tra il 9 e il 10 maggio. Poco dopo la mezzanotte, un’Auto è finita ribaltata su viale Gramsci, a pochi passi dalla zona pedonale del lungomare, un’area solitamente affollata per la presenza di numerosi locali frequentati dai giovani.Alla guida del veicolo, una Fiat Grande Punto, si trovava un giovane di 24 anni. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro una Fiat 500 parcheggiata. L’impatto ha causato il ribaltamento dell’Auto, che si è fermata capovolta a pochi metri dai gazebo dei ristoranti.Intervento Immediato delle Forze dell’OrdineNonostante il maltempo avesse ridotto l’afflusso di persone, diversi cittadini erano ancora in zona per una passeggiata serale. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. L’Auto avrebbe potuto travolgere chiunque fosse nei paraggi, trasformando una serata tranquilla in tragedia. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto sui passanti: panico sul lungomare della città italiana. Sul posto ambulanza, polizia e vigili del fuoco

Panico a Crotone nella notte tra il 9 e il 10 maggio. Poco dopo la mezzanotte, un'auto si è ribaltata su viale Gramsci, a pochi metri dalla zona pedonale del lungomare, solitamente affollata per la presenza di numerosi locali della movida.Secondo quanto riportano i quotidiani locali, alla guida della vettura, una Fiat Grande Punto, c'era un giovane di 24 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, finendo contro una Fiat 500 parcheggiata sul lato destro della strada.

È stata una notte carica di tensione e paura quella vissuta recentemente in una cittadina italiana. Un'auto impazzita ha trasformato un'ordinaria passeggiata serale in un momento di puro terrore. Solo col passare delle ore si è potuto tirare un sospiro di sollievo. Il lungomare, solitamente animato da voci e risate, è stato teatro di un evento che poteva finire in tragedia.

Sono stati momenti di grande apprensione per le sorti di un pedone di 56 anni, M. R. del luogo, travolto da un'auto mentre attraversava il lungomare Marconi all'altezza con l'incrocio di via Virgilio dove c'è la deviazione per la presenza del cantiere e viabilità a doppio senso su una carreggiata. Dopo l'urto le condizioni dell'uomo sembravano molto serie ma col passare dei minuti la situazione è apparsa meno preoccupante, fatte salve sospette fratture a un piede e alcune contusioni.

