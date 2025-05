Auto si ribalta lungo lo svincolo di Gazzi arteria chiusa al transito

Una vettura per cause in corso di accertamento si è ribaltata sullo svincolo di Gazzi, in direzione Palermo. Il veicolo si è messo di traverso lungo l'arteria rendendo necessaria la chiusura al transito della strada. Sul posto la polizia stradale e un'ambulanza. Chi deve entrare in Autostrada per. 🔗Messinatoday.it © Messinatoday.it - Auto si ribalta lungo lo svincolo di Gazzi, arteria chiusa al transito

Cosa riportano altre fonti

Si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale di una ragazza coinvolta in un grave incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 16 di lunedì (5 maggio), una ragazza di 25 anni ha perso il controllo dell’utilitaria su cui era... 🔗riminitoday.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà la Polizia stradale di Salerno a lavorare per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina sulla corsia sud dell’autostrada A2 del Mediterraneo. Ancora una volta scenario di un sinistro che poteva avere conseguenze più gravi è il tratto che precede l’uscita dello svincolo sud ad Eboli. Per ragioni ancora non chiare una vettura si è ribaltata completamente e posizionata al centro della carreggiata a pochi chilometri dall’uscita di Eboli, in direzione sud. 🔗anteprima24.it

È di un ferito grave il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto all?alba di oggi, lungo la strada provinciale Ostuni-Torre Pozzelle, in provincia di Brindisi. Coinvolti una... 🔗quotidianodipuglia.it

Incidente sulla regionale Monti Lipini, grave donna 55enne

Video Incidente sulla regionale Monti Lipini, grave donna 55enne Video Incidente sulla regionale Monti Lipini, grave donna 55enne

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Auto si ribalta lungo lo svincolo di Gazzi, arteria chiusa al transito; Altivole, auto si cappotta, un ferito; Auto si ribalta alla Folla di Malnate, traffico in tilt; A20, auto si ribalta nei pressi dello svincolo di Falcone. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si ribalta con l’auto allo svincolo per l’area di servizio: ferito il conducente - Mercoledì 7 maggio, poco prima delle 16:30, un incidente si è verificato lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, al km 62, in direzione Ovest, precisamente nello svincolo per l'area di servizio di Al ... 🔗nordest24.it

A18, auto si ribalta all’altezza dello svincolo per Giarre - GIARRE (CATANIA) – Un’auto si è ribaltata lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, in direzione Catania, all’altezza dello svincolo di Giarre. È avvenuto attorno alle 16 e fortunatamente non si segnala ... 🔗livesicilia.it

Incidente in tangenziale: a Debouche un'auto si ribalta e finisce in una scarpata, una persona in ospedale - Incidente rocambolesco e auto semi-distrutta, lungo la tangenziale di Torino. E' successo all'altezza dello svincolo Debouche, in tangenziale Sud: coinvolta una sola vettura che stava procedendo in di ... 🔗torinoggi.it