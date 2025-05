Auto contro moto a Cazzano grave 19enne

grave incidente stradale sabato 10 maggio, intorno alle 13.15, a Cazzano Sant’Andrea. In via Tacchini un’Auto e una moto si sono scontrate, ad avere la peggio il 19enne in sella alla due ruote.Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza in codice rosso, quindi massima criticità. Dinamica da ricostruire, sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Clusone.Seguono aggiornamenti 🔗Bergamonews.it © Bergamonews.it - Auto contro moto a Cazzano, grave 19enne

Un motociclista di 24 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia. Il ragazzo, di Borgonovo, era alla guida della sua due ruote e viaggiava sulla Statale quando, verosimilmente a causa di una mancata precedenza, è stato... 🔗parmatoday.it

Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile a Treviolo, in provincia di Bergamo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La moto, ormai fuori controllo, è finita contro un’automobile parcheggiata a lato della strada. L’impatto ha sbalzato in aria marito e moglie. La gita domenicale in sella sulle strade più belle del lago di Como si è trasformata improvvisamente in dramma. L’impatto sull’asfalto è stato violento e il conducente di cinquant’anni è ricoverato all’ospedale di Varese in condizioni disperate. La moglie è meno grave all’ospedale Sant’Anna. 🔗ilgiorno.it

Incidente a Riccione: moto contro auto

