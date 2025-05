Arezzo, 10 maggio 2025 – “Un dolore fortissimo al volto, il sangue che usciva dalla ferita sulla testa, poi il buio per qualche minuto”. Simone Pennacchini ha 54 anni, e l’esperienza sulle spalle di chi fa questo mestiere da venti anni. Eppure, quei pugni in faccia lo hanno “steso” moralmente. “Non me l’aspettavo, sono rimasto spiazzato e non ho potuto difendermi”. Perché l’aggressore lo ha colpito di spalle, mentre era seduto al volante e stava per partire: ogni giorno lo stesso percorso, da Arezzo a Sansepolcro sul pullman di Autolinee Toscane. Ieri mattina la seconda visita di controllo al Pronto soccorso dove era arrivato il giorno prima con il volto tumefatto.“Erano le 14,30 e stavo per partire. Il percorso di questa linea extraurbana prevede il tragitto lungo la provinciale della Libbia. 🔗Lanazione.it

© Lanazione.it - Autista del bus aggredito: “Preso alle spalle e picchiato a sangue. Così non si va più avanti”