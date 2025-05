Aurora Ramazzotti acclamata da tutti per un video su TikTok | Datele un programma in tv è troppo brava

Fare la conduttrice tv è sempre stato il suo obiettivo. E lo è ancora. Lo ha sempre detto AuroraRamazzotti e ce lo aveva ribadito lo scorso anno in un'intervista esclusiva a Today.it dove ci aveva anche svelato il suo sogno nel cassetto è quello di condurre Sanremo. Ci riuscirà la figlia di Eros. 🔗Today.it © Today.it - Aurora Ramazzotti acclamata da tutti per un video su TikTok: "Datele un programma in tv, è troppo brava"

Con un messaggio diretto, potente e necessario, Aurora Ramazzotti ha scelto di rompere il silenzio su un tema che la tocca da vicino e che, troppo spesso, viene sottovalutato: il diritto delle donne alla riservatezza durante la gravidanza. A due anni dalla rivelazione forzata della sua dolce attesa – ad opera del settimanale Chi – la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di prendere parola pubblicamente, rispondendo con lucidità e fermezza all’ennesima violazione della privacy, questa volta ai danni di Giulia De Lellis. 🔗donnapop.it

Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la recente paparazzata che confermerebbe la gravidanzaL'articolo Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la paparazzata proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

L'influencer, in alcune Storie pubblicate su Instagram, ha sottolineato l'importanza di rispettare le scelte delle donne, chiunque esse siano, quando scoprono di essere incinte: «Non potete mai sapere il perché del silenzio di una donna. Non riguarda voi in nessun modo e se pensate di sì il vostro ego va curato» 🔗vanityfair.it

Aurora Ramazzotti: il trend TikTok \

''I miei genitori come nonni non possono esserci come vorrei, mi fa soffrire'': Aurora Ramazzotti spiega perché ha preso una tata per il figlio - ''I miei genitori non possono esserci come vorrei, mi fa soffrire'': Aurora Ramazzotti spiega perché ha preso una tata per il figlio ... 🔗gossip.it

Aurora Ramazzotti ha fatto un discorso perfetto che tutti dovrebbero conoscere: ecco le sue parole - Aurora Ramazzotti sa bene come usare i social e, di recente, li ha utilizzati per fare una riflessione importante e (ancora) necessaria. 🔗donnapop.it

Aurora Ramazzotti e il desiderio di un secondo figlio: la frase inaspettata (che in pochi hanno colto) - Una dichiarazione, quella sul secondo figlio, che non stupisce. Già nell'ottobre 2023 Ramazzotti aveva parlato della volontà di diventare mamma per la seconda volta e in quell'occasione Goffredo la ... 🔗today.it