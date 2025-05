Arezzo, 10 maggio 2025 – Attacco a Fanfani. Ceccarelli e De Robertis (Pd) : “Torselli si rilegga la Costituzione. Fa beneFanfani a pretenderemisurerisolutive per Sollicciano”“Vorremmo suggerire all’eurodeputato Torselli di rileggersi l’articolo 27, comma 3, della Costituzione, che recita: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E’ vero che in carcere non si finisce per sorteggio, ma il medioevo è passato da un pezzo e uno stato civile ha il dovere di fare quanto possibile per garantire la funzione rieducativa della pena, per il bene dei detenuti, ma anche della società civile”.Cosi’ i consiglieri Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, dopo le pesanti critiche rivolte dall’eurodeputato al Garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani. 🔗Lanazione.it

© Lanazione.it - Attacco a Fanfani. Ceccarelli e De Robertis (Pd) : “Torselli si rilegga la Costituzione. Fa bene Fanfani a pretendere misure risolutive per Sollicciano”