ATP Roma 2025 fuori Taylor Fritz Avanzano Ruud e Paul

Il tabellone del torneo ATP di Roma dedica la quinta giornata di gare alle partite del secondo turno della parte alta del tabellone. Il numero 4 del mondo TaylorFritz cede al connazionale Marcos Giron, Casper Ruud vince la lotta con Alexander Bublik, Tommy Paul batte Roberto Bautista Agut.Marcos Giron confeziona il risultato più importante di giornata. Lo statunitense elimina 7-6(4) 7-6(3) il connazionale TaylorFritz, testa di serie numero 4. L’olandese Jesper De Jong travolge 6-0 6-2, in un’ora e otto minuti, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, risultato sicuramente inatteso almeno per le proporzioni. Casper Ruud deve ricorrere al terzo set per avere ragione del kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-4 4-6 6-3.Bagna il suo ritorno con il successo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo batte 6-3 6-4 l’argentino Mariano Navone in un’ora e trentanove minuti. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2025, fuori Taylor Fritz. Avanzano Ruud e Paul

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Cobolli-Nardi 3-6, 0-3, ATP Roma 2025 in DIRETTA: romano totalmente fuori dalla partita, set e due break per il pesarese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE40-0 Ace (1°)!30-0 Sbaglia un comodo dritto Nardi.15-0 Servizio vincente, prova quantomeno a cancellare lo zero dallo score nel 2° set.0-4 Disegna il campo e chiude anche questo game Nardi!40-15 BEEEH! Ci aveva messo del suo Cobolli con il lungoriga di rovescio Flavio, clamorosa difesa in cross di Nardi e poi PROVERBIALE dritto anomalo vincente!30-15 Doppio fallo (4°), bastava dirlo. 🔗Leggi su oasport.it

Atp Roma 2025: la diretta di oggi. Subito fuori Arnaldi - Roma, 8 maggio 2025 – Non arrivano buone notizie dagli Internazionali d’Italia di tennis. Fuori al primo turno Matteo Arnaldi, battuto oggi in due set sul Centrale da un avversario non certo semplice come lo spagnolo Bautista-Agut. Arnaldi non ha sicuramente giocato una delle sue miglior partite e a tratti è parso irriconoscibile rispetto a quello visto la settimana scorsa a Madrid, dove aveva raggiunto i quarti di finale. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

LIVE Passaro-Dimitrov 7-5, 1-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: stesso punteggio di Melbourne, azzurro a un set dall’impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE15-15 Gran kick, non risponde di rovescio Dimitrov.0-15 Mette largo il tentativo di vincente lungoriga Passaro.1-1 A zero anche Grigor.40-0 Servizio e dritto perentorio.30-0 Bene con lo stretto di dritto Dimitrov.15-0 Servizio e appoggio di volo Dimitrov.1-0 A zero Passaro! Forza!40-0 Non risponde sulla seconda e di dritto Dimitrov.30-0 UN ALTRO!15-0 Servizio vincente per aprire il 2° set. 🔗Leggi su oasport.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Highlights: Ruud erreicht Halbfinale in Turin Video Highlights: Ruud erreicht Halbfinale in Turin

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nardi lotta ma non basta: De Minaur al 3° turno; ATP Roma 2025: Berrettini avanti e trova Ruud. Fuori Rublev; LIVE Day 3: si parte alle 11 con Arnaldi, più tardi Cinà e Cocciaretto-Swiatek; Atp Roma 2025, subito fuori Arnaldi e Cinà, a Nardi il derby con Cobolli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

ATP Roma 2025, fuori Taylor Fritz. Avanzano Ruud e Paul - Il tabellone del torneo ATP di Roma dedica la quinta giornata di gare alle partite del secondo turno della parte alta del tabellone. Il numero 4 del mondo ... 🔗oasport.it

ATP Roma: Giron serve la sorpresa, fuori Fritz! Ruud la spunta in tre e trova Berrettini. Avanti anche De Jong - Tennis - ATP | Il possibile avversario di Sinner sarà il possibile olandese. Giron ottiene la miglior vittoria della carriera, bene Korda e Hurkacz ... 🔗ubitennis.com

Atp Roma 2025, subito fuori Arnaldi e Cinà, a Nardi il derby con Cobolli - Giornata in salita per gli azzurri agli Internazionali d’Italia. Avanzano Jasmine Paolini e Matteo Gigante, escono Fognini, Bellucci e Cocciaretto ... 🔗msn.com