Atletico Madrid poker di Sorloth in mezzora alla Real Sociedad! Eguagliato un record del 1941

Alexander Sorloth ha annientato la RealSociedad con una prestazione storica, firmando tutti e quattro i gol dell'AtleticoMadrid nel netto 4-0 finale. Il centravanti norvegese ha messo in scena un vero e proprio show nei primi trenta minuti.

Poker Sorloth, l’Atletico stende la Real Sociedad. Siviglia ko e incubo retrocessione - I colchoneros travolgono la formazione di Barrenetxea e consolidano il 3º posto con 70 punti. In fondo alla classifica, resta aperta la lotta per la salvezza ... 🔗tuttosport.com

