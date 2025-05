Atletica Schwazer torna a marciare e vince i 10 000 societari in Veneto

(Adnkronos) – Alex Schwazer torna a marciare e lo fa vincendo i 10.000 metri su pista della fase regionale del Veneto dei campionati assoluti di Società, con un buon 43'11"37. A San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, il marciatore altoatesino ha portato avanti la sua gara in tranquillità, chiudendo con 7 minuti di vantaggio.

