Atletica la 4×400 mista fatica alle World Relays | serve il ripescaggio per andare ai Mondiali

La 4×400mista non è riuscita a qualificarsi al primo colpo ai Mondiali 2025 di Atletica, che si disputeranno nel mese di settembre a Tokyo. Il compito era oggettivamente arduo per la staffetta impegnata nelle WorldRelays sulla pista bagnata di Guangzhou (Cina): soltanto le prime due classificate di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio si meritavano il biglietto per la rassegna iridata.L’Italia ha concluso al quarto posto con il tempo di 3:15.64, alle spalle di Belgio (3:11.83), Australia (3:12.34) e Kenya (3:13.41). Il quartetto tricolore è dunque rimandato ai ripescaggi di domani in terra asiatica: ci saranno due batterie (ciascuna composta da sei squadre), le prime tre classificate di ogni serie conquisteranno il biglietto per i Mondiali. Il compito sarà decisamente più agevole per i nostri portacolori rispetto alla prova odierna. 🔗Oasport.it © Oasport.it - Atletica, la 4×400 mista fatica alle World Relays: serve il ripescaggio per andare ai Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEIL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA18.02: Si parte alle 18.20 con le qualificazioni del salto in alto maschile. L’olandese Douwe Amels, campione europeo in carica, sarà della partita, ricordando la straordinaria giornata vissuta a Istanbul, la migliore della sua carriera. In una stagione non particolarmente brillante dal punto di vista delle misure, spiccano tra gli iscritti l’ucraino Oleh Doroshchuk, leader mondiale stagionale e bronzo agli Europei di Roma 2024 con 2,32, l’israeliano Yonatan Kapitolnik, capace di 2,31 sotto il sole di Tel Aviv, e ... 🔗oasport.it

Scattano ad Apeldoorn in Olanda gli Europei indoor di atletica che quest’anno sono una sorta di gustosa anteprima del Mondiale in programma fra meno di tre settimane a Nanchino in Cina. Tante le qualificazioni e le batterie nella giornata di apertura che si concluderà con la ‘prima finale della rassegna continentale, la staffetta 4×400 mista che assegnerà le prime medaglie della kermesse olandese. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei di atletica indoor in programma ad Apeldoorn in Olanda. Prima serata di gare dedicata a batterie e qualificazioni agli Europei Indoor di Apeldoor, quella di giovedì 6 marzo, che comprende però la prima finale, della staffetta 4×400 mista. Sono ben 14 gli azzurri in gara.Si parte alle 18. 🔗oasport.it