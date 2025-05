Atalanta-Roma probabili formazioni | Pisilli in pole Gasperini col dubbio Lookman

La vittoria del Milan sul Bologna è stata la prima gioia di un weekend che si spera possa continuare su questo trend per la Roma, determinata a dare tutto se stessa per un obiettivo Champions insperato fino a poco tempo fa, come ribadito da Ranieri stesso in conferenza stampa. Altre buone notizie potrebbero arrivare oggi da Lazio-Juventus, e un pareggino sarebbe quantomai propizio, prima di scendere in campo lunedì alle 20:45, al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, per fare il proprio dovere. Banda di Gasperini però che ha per le mani la possibilità, vincendo, di chiudere i discorsi qualificazione alla prossima Champions, e sarebbe la 5ª volta negli ultimi 6 anni, un risultato a dir poco incredibile. Dovesse invece perdere, con il parallelo successo di una tra Lazio e Juventus, si ritroverebbe invece con soli 2 punti di vantaggio sull’Europa League a due giornate dalla fine. 🔗Sololaroma.it © Sololaroma.it - Atalanta-Roma, probabili formazioni: Pisilli in pole, Gasperini col dubbio Lookman

Nuova giornata fondamentale per la Roma, che affronterà l’Atalanta nel 36° turno di Serie A, con l’obiettivo di provare a conquistare altri tre punti per alimentare la corsa Champions League. Weekend di fondamentale importanza per il quarto posto, con lo scontro diretto tra Lazio e Juventus che farà perdere obbligatoriamente punti ad una delle due formazioni. In vista della sfida del Gewiss Stadium andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le probabili formazioni. 🔗sololaroma.it

