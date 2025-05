Atalanta certa dell’Europa al 999% Ecco la remotissima ipotesi in cui potrebbe perderla

Bergamo, 10 maggio 2025 – Di nuovo Europa per l’Atalanta. Per l’undicesima volta nella sua storia, per l’ottava volta dal 2017, da quando è iniziata l’era targata Percassi (e poi dal 2022 anche Pagliuca)-Gasperini. La sconfitta di ieri sera del Bologna al Meazza contro il Milan ha reso i nerazzurri – a quota 68 ma con il confronto diretto favorevole - irraggiungibili per gli emiliani a quota 62.E a questo punto la Dea, anche senza scendere in campo, è di nuovo in Europa al 99,99%. Un traguardo mai scontato per una società di provincia, un risultato importante e prestigioso, conquistato con 270 minuti di anticipo. Ovvio, l’Atalanta degli ultimi anni non si accontenta di una qualificazione alla Conference League o alla stessa Europa League: i nerazzurri sono a due punti dal qualificarsi per la quinta volta in sette anni Champions League. 🔗Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta certa dell’Europa al 99,9%. Ecco la (remotissima) ipotesi in cui potrebbe perderla

Bergamo. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato una delibera che interviene sulla toponomastica attorno al Gewiss Stadium, introducendo una nuova intitolazione simbolica omaggio alla storica vittoria dell’Atalanta in Europa League, e riconoscendo al benefattore Lodovico Goisis una nuova centralità nell’area.I giardini pubblici situati tra largo dello Sport e viale Giulio Cesare, di fronte all’ingresso centrale della tribuna Rinascimento, saranno denominati “Giardini 22 maggio 2024 – L’Atalanta vince l’Europa League”, in memoria della storica conquista europea della squadra bergamasca. 🔗bergamonews.it

