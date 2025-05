Ascolti TV | Venerdì 9 Maggio 2025 Sognando Ballando in sordina 16 7% Tradimento al 15 9%

Nella serata di ieri, Venerdì 9 Maggio2025, su Rai1 il debutto di SognandoBallando con le Stelle (qui la cronaca della puntata), in onda dalle 21:42 alle 00:33, ha interessato 2.407.000 spettatori pari al 16.7% di share (Il Verdetto a 1.218.000 e il 19.2%). Su Canale5 Tradimento, dalle 21:41 alle 00:04, ha conquistato 2.472.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Mixed by Erry intrattiene 736.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Rambo 3 incolla davanti al video 1.114.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (466.000 – 2.5%), FarWest segna 572.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.147.000 spettatori (8.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 1.004.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 MasterChef ottiene 539.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 954. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 9 Maggio 2025. Sognando Ballando in sordina (16.7%), Tradimento al 15.9%

Potrebbe interessarti su Zazoom: Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming - La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Se ne parla anche su altri siti

Ascolti TV | Venerdì 14 Marzo 2025. The Voice Senior svetta (23%), Le Onde del Passato fermo al 12.4% - Nella serata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, su Rai1 la terza puntata di The Voice Senior ha interessato 3.643.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 la quinta puntata de Le Onde del Passato ha conquistato 2.097.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 4 Metà intrattiene 475.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Chief Of Station: Verità a tutti i costi incolla davanti al video 1. 🔗Leggi su davidemaggio.it

Ascolti tv venerdì 14 marzo: The Voice Senior, Le onde del passato, Propaganda Live - Ascolti tv venerdì 14 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieriASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 14 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rai 2 4 metà. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Le onde del passato. Su Italia 1 Chief of Station – Verità a tutti i costi. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 14 marzo 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗Leggi su tpi.it

Ascolti tv venerdì 21 marzo: Rai1 vince la prima serata con The Voice Senior (24%) contro Le onde del passato (13,2%) su Canale5 - Ascolti tv venerdì 21 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieriASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 21 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rai 2 Dicono di te. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Le onde del passato. Su Italia 1 Aftermath – La trappola. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 21 marzo 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗Leggi su tpi.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Olly annucia nuovo singolo, nuove date e scalda i muscoli per Sanremo Video Olly annucia nuovo singolo, nuove date e scalda i muscoli per Sanremo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ascolti tv ieri venerdì 9 maggio chi vince tra Sognando Ballando, Tradimento, Propaganda Live e Quarto Grado; Ascolti tv venerdì 9 maggio: chi ha vinto tra Sognando ballando con le stelle e Tradimento; Ascolti tv del 9 maggio, Sognando… Ballando con le stelle contro Tradimento; Ascolti Tv di venerdì 11 aprile. 🔗Se ne parla anche su altri siti