Ascolti TV Total Audience | Venerdì 9 Maggio 2025 Tradimento +26K passa dal 15 9 al 15 94 e si avvicina ancora di più a Sognando Ballando +16K dal 16 73 al 16 71%

Nella serata di ieri, Venerdì 9 Maggio2025, in TotalAudience su Rai1 il debutto di SognandoBallando con le Stelle (qui la cronaca della puntata), in onda dalle 21:42 alle 00:33, ha interessato 2.423.000 spettatori pari al 16.71% di share (Il Verdetto a 1.226.000 e il 19.21%). Su Canale5 Tradimento, dalle 21:41 alle 00:04, ha conquistato 2.498.000 spettatori con uno share del 15.94%. Su Rai2 Mixed by Erry intrattiene 740.000 spettatori pari al 4.35%. Su Italia1 Rambo 3 incolla davanti al video 1.120.000 spettatori con il 6.51%. Su Rai3, dopo la presentazione (469.000 – 2.48%), FarWest segna 575.000 spettatori (3.61%). Su Rete4 Quarto Grado Totalizza un a.m. di 1.161.000 spettatori (8.34%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 1.011.000 spettatori e il 7.31%. Su Tv8 MasterChef ottiene 579.000 spettatori con il 3. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Venerdì 9 Maggio 2025. Tradimento (+26K) passa dal 15.9 al 15.94 e si avvicina ancora di più a Sognando Ballando (+16K, dal 16.73 al 16.71%)

