ascolti tv 9 maggio 2025

Ascolti TV 9 maggio2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di venerdì 9 maggio2025.Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.IndiceAscolti TV prima serata – Venerdì 9 maggio2025Analisi della serataDati Auditel Ascolti TV del 9 maggio2025Ascolti TV prima serata – Venerdì 9 maggio2025Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di venerdì 9 maggio:CanaleProgrammaSpettatoriShareRai 1Sognando. Ballando con le stelleRai 2 Mixed by ErryRai 3FarwestRete 4Quarto gradoCanale 5Tradimento – Stagione 2 Episodio 22Italia 1Rambo IIILA7Propaganda LiveTV8MasterChef Italia 13NOVEFratelli di CrozzaAnalisi della serataQui troverai l'analisi sugli Ascolti appena saranno resi disponibili.

