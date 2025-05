Arrestato un uomo in flagranza per violazione di misure cautelari e atti persecutori

Un uomo di 58anni della provincia di Napoli è stato Arrestato dai Carabineri di Benevento, pedinava la sua vittima e aveva installato un impianto gps sull’auto Non si è fermata nemmeno di fronte alla legge l’ossessione di un 58enne della provincia di Napoli, già Arrestato dai militari della Compagnia Carabinieri di Benevento lo scorso 1° maggio per attipersecutori nei confronti di un professionista beneventano. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, a Nola (NA), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia capoluogo hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 58enne, già noto alle forze dell’ordine, per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da quest’ultima frequentati e attipersecutori.L’uomo era stato Arrestato tra San Giorgio del Sannio e Benevento e tradotto in carcere lo scorso 1° maggio dai militari della Compagnia di Benevento per il reato di attipersecutori ai danni di un professionista beneventano. 🔗Puntomagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Un 46enne srilankese è stato arrestato a Messina per tentata rapina e lesioni personali nei confronti di un connazionale. 🔗notizie.virgilio.it

A Benevento, un 58enne è stato arrestato per atti persecutori. L'uomo perseguitava una coppia per gelosia ossessiva. 🔗notizie.virgilio.it

Un tragico episodio familiare ha avuto luogo a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 71 anni ha ucciso il proprio figlio di 44 anni durante un acceso confronto. La vittima, colpita ripetutamente con un coltello in diverse zone del corpo, è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver lottato per oltre 24 ore tra la vita e la morte. 🔗thesocialpost.it

Aggredisce la ex, lei si rifugia in caserma Sabaudia, arrestato

Video Aggredisce la ex, lei si rifugia in caserma Sabaudia, arrestato Video Aggredisce la ex, lei si rifugia in caserma Sabaudia, arrestato

Approfondimenti da altre fonti

Aggressione in famiglia per soldi: arrestato in flagranza un uomo di Oria; Arrestato un uomo in flagranza per violazione di misure cautelari e atti persecutori; Codice Rosso: arrestato un uomo per violazione del divieto di avvicinamento; Arrestato 33enne per stalking e violazione divieto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pedinava vittima con gps sull'auto, arrestato - This site uses profiling cookies, as described in this banner and in the cookie policy. By selecting 'I agree' you give consent to the use of profiling cookies. By clicking the 'Settings' button you c ... 🔗ilroma.net

Nola, pedinava vittima con gps sull'auto, arrestato 58enne - L'uomo era già stato arrestato per atti persecutori ai danni di un professionista beneventano ... 🔗napoli.repubblica.it

Pedinamenti, minacce e controllo con il gps: in manette un 58enne - Nel primo pomeriggio di ieri, a Nola, i carabinieri hanno colto in flagranza di reato un 58enne, già noto alle forze dell’ordine, per violazione del divieto di avvicinamento e atti persecutori. L’uomo ... 🔗napolitoday.it