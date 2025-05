Arezzo rischia di rimanere senza frutta in 10 anni sparito un albero su due

Il calo più eclatante lo hanno avuto le ciliege, i fichi e le pesche. I dati forniti da Coldiretti sono preoccupanti e descrivono un settore tendenzialmente sempre più in crisi. Nel giro di poco più di un decennio è sparito un albero da frutto su due anche in provincia di Arezzo con una. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Arezzo rischia di rimanere senza frutta, in 10 anni sparito un albero su due

