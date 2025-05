Arezzo infrastrutture e mobilità al centro del dibattito pubblico

Arezzo, 10 maggio 2025 – Arezzo, infrastrutture e mobilità al centro del dibattitopubblicoLunedì 12 maggio alle ore 17:30 presso il Circolo Artistico di Arezzo (Corso Italia 108) si terrà un convegno-dibattito sul tema “infrastrutture e mobilità in provincia di Arezzo: criticità, esigenze e prospettive”. Un’occasione di confronto aperto tra istituzioni, esperti e cittadini sulle principali sfide legate alla viabilità, ai trasporti e allo sviluppo infrastrutturale del territorio. Interverranno Santi Gadani (responsabile IV Arezzo - mobilità e infrastrutture), Massimo Guasconi (presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena), Alessandro Polcri (presidente della Provincia di Arezzo) e la senatrice Raffaella Paita (capogruppo di Italia Viva al Senato). L’iniziativa è aperta al pubblico e mira a raccogliere idee, proposte e contributi utili per affrontare in modo condiviso le criticità e le prospettive della mobilità nella provincia. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, infrastrutture e mobilità al centro del dibattito pubblico

