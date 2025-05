arenapoli prorogato il termine previsto per la presentazione del progetto definitivo

Nuovi lavori di messa in sicurezza sull'Adige: termine previsto per la fine dell'estate - Sono partiti la scorsa settimana nuovi lavori per la messa in sicurezza del fiume Adige, immediatamente a valle del centro storico di Verona.«Si tratta di un ulteriore intervento, curato dalle nostre strutture del Genio Civile - ha ...