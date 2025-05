Arena di Verona centinaia di bambini da tutta Italia cantano il Va’ pensiero – Video

(Adnkronos) – Ad un mese dall'inaugurazione dell'Opera Festival, proprio con il nuovo allestimento di Nabucco di Giuseppe Verdi, oggi pomeriggio 830 bambini da tuttaItalia si sono ritrovati sul palcoscenico dell'Arena di Verona e hanno emozionato migliaia di famiglie cantando il Va', pensiero, sull'ali dorate. In platea e sulle gradinate tutto esaurito per l'evento "Il .L'articolo Arena di Verona, centinaia di bambini da tuttaItaliacantano il Va’ pensiero – Video proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su .com

