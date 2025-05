Antonio Conte in conferenza stampa – LIVE

Domani sera si gioca Napoli-Genoa, appuntamento alle ore 20:45. Oggi, alla vigilia del match, la conferenza del tecnico azzurro AntonioConte alle ore 14:30. Contro il Genoa è probabile la conferma del 4-4-2 con OLIVEra centrale insieme a Rrahmani. In attacco la coppia Lukaku-Raspadori con McTominay esterno. Out Lobotka e Neres. Il centrocampista slovacco potrebbe andare in panchina ma difficilmente sarò rischiato da Conte. Anche il brasiliano convocato.Leggi anche: Juventus, ai piani alti c’è il sogno di riportare “a casa” AntonioConte (Gazzetta)L'articolo AntonioConte in conferenzastampa – LIVE ilNapolista. 🔗Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Antonio Conte in conferenza stampa – LIVE

Altre fonti ne stanno dando notizia

Oggi alle 14 Antonio Conte, allenatore del Napoli, presenterà in conferenza stampa il match di domani contro l’Empoli. Il tecnico deve fare a meno di Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati. Quasi sicura anche l’assenza di Buongiorno, ai box per un infortunio. Davanti dovrebbe essere confermato l’attacco titolare a tre con Neres, Lukaku, Politano. In mezzo al campo dubbio Billing-Gilmour, davanti a Meret Rrahmani e Juan Jesus supportati da Mazzocchi e Olivera ai lati. 🔗ilnapolista.it

Oggi alle 14 Antonio Conte, allenatore del Napoli, presenterà in conferenza stampa il match di domani contro l’Empoli. Il tecnico deve fare a meno di Di Lorenzo e Anguissa, entrambi squalificati. Quasi sicura anche l’assenza di Buongiorno, ai box per un infortunio. Davanti dovrebbe essere confermato l’attacco titolare a tre con Neres, Lukaku, Politano. In mezzo al campo dubbio Billing-Gilmour, davanti a Meret Rrahmani e Juan Jesus supportati da Mazzocchi e Olivera ai lati. 🔗ilnapolista.it

Antonio Conte, tecnico del Napoli, interverrà alle 15:30 in conferenza stampa per presentare il match di domani in casa del Monza valido per la 33esima giornata di Serie A.Leggi anche: Nesta: «Non abbiamo mai sbagliato l’approccio contro le big, con il Napoli dobbiamo salvare il salvabile» L'articolo Monza-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa alle 15 LIVE sembra essere il primo su ilNapolista. 🔗ilnapolista.it

CrozzaCONTE: Crozza imita Antonio Conte in conferenza stampa!

Video CrozzaCONTE: Crozza imita Antonio Conte in conferenza stampa! Video CrozzaCONTE: Crozza imita Antonio Conte in conferenza stampa!

Su questo argomento da altre fonti

LIVE – Napoli, segui con noi la conferenza stampa di Antonio Conte; Napoli-Genoa, alle 14:30 la conferenza stampa di Antonio Conte – LIVE; Napoli-Genoa, conferenza stampa Conte: dove vederla e orario; LIVE - Napoli-Genoa, Conte parla in conferenza stampa: le dichiarazioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

DIRETTA | Napoli-Genoa, la conferenza di Conte: seguila live - Le parole in conferenza stampa di Antonio Conte, alla vigilia di Napoli-Genoa: segui in diretta testuale il tecnico dalla sala di Casel Volturno ... 🔗calciomercato.it

Conte in conferenza stampa prima di Napoli-Genoa: seguila su CalcioNapoli24 dalle 14:30 - Ultime notizie SSC Napoli - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa della vigilia di Napoli-Genoa di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenator ... 🔗msn.com

LIVE – Napoli, segui con noi la conferenza stampa di Antonio Conte - Tra pochi minuti ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte per parlare dle match di domani contro il Genoa. Dopo la gara vinta allo Stadio Via del Mare contro il Lecce, di fatto, il Napoli è attes ... 🔗informazione.it